16日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは25日（日）にAsueアリーナ大阪で行われる第12節GAME2のウルフドッグス名古屋戦で、特別ゲストとして霜降り明星のせいやさんが出演することをクラブ公式サイトで発表した。 せいやさんは、吉本興業所属のお笑いコンビ「霜降り明星」としてM-1グランプリ2018王者に輝いており、大阪府出身の大人気お笑いタレントである。 当日は17:05開始の