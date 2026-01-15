¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¡¢´°àú¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¦¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¡¼¥é¡É¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëË­ÅÄÍµÂç¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¡¢ÇÐÍ¥¡õ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Î¸þ¤­¤¢¤¤Êý¤ò¿¼·¡¤ëÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤ÊË­ÅÄÍµÂç¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È´°àú¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤¿Ë­ÅÄÍµÂç¤Ï¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿&#982