コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」が、1月15日から「珈琲所のプリン」の通年販売を開始します。【画像】やばっ…レギュラーメニュー入りしたコメダの「プリン」を見る！おいしそう！！同商品は、優しい甘さとミルクのコクを感じる、なめらかな口どけのプリンにビターなカラメルを重ね、ホイップクリームと「自家製珈琲ジェリー」、チェリーをトッピングした一品。同社は「今回レギュラー