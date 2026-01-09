Alibabaが動画生成AI「Wan」のスマートフォン向けアプリをリリースしました。アプリではテキストや画像を入力して動画を生成可能で、動画の共有機能なども搭載されています。すでに日本のiPhoneやAndroidスマートフォンでも無料で利用可能だったので、実際に使ってみました。Wan App is now live on iOS & Android! 🚀Unlock the full spectrum of AI visual creation:- Starring: Cast your characters into any video