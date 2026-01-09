少女時代のテヨンが、SMエンターテインメント（以下SM）と再契約を締結し、19年にわたるパートナーシップを今後も継続することが明らかになった。テヨンは、2007年にK-POPを代表するガールズグループ・少女時代のメンバーとしてデビュー。2015年からは本格的にソロ活動をスタートさせ、唯一無二の歌声を持つボーカリストとして多くの支持を集めてきた。19年にわたる活動を支え続けてきたSMと再契約を締結し、長年築いてきた信頼関