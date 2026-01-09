カージナルスのヌートバー＝25年6月、セントルイス（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは8日、年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限を迎え、2023年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の外野手ヌートバーはカージナルスと年俸535万ドル（約8億4千万円）で合意した。メジャー公式サイトが伝えた。マリナーズは強打の外野手アロザレーナと年俸1565万ドルで合意。オリオールズは昨年11月