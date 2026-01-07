「響きで選ぶ」あったかいコート見た目の温感も気分も上がる、ファーやボアのふわふわ・もこもこ。今しか楽しめない風合いはトップス感覚で着られる短め丈に加え、カジュアルダウンできるデザインに着目して、日常化を図りたい。ノーカラーの究極ミニマルブラウンノーカラーファージャケット／ボールジィ装飾を削ぎ落としたノーカラーが、素材そのもののリッチさを際立たせる。ほのかにツヤを感じるしっとりとしたブラウンのファー