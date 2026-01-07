シンガー・ソングライター星野源（44）が、6日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に出演。昨年のクリスマスを振り返った。年始初放送となり、年末年始の過ごし方についてトークした。星野は「クリスマスはですね、2日間、私家でですね、『水曜日のダウンタウン』“名探偵津田を一から全部見る”をやりました」とダイアン津田篤宏による人気企画を一気見したと報告。「面白すぎて」と堪能した