５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したことを冒頭で報じた。武力による侵略行為で国際法違反との指摘も出ている今回の作戦について、キャスターの大越健介氏は「情報収集活動と言い、まるでドラマさながらのような…。これは決して軽々しく言うことはできませんが命がけの作戦であったということになりますよね」と発言。