西武やレッドソックスで活躍した松坂大輔氏が１６日、テレビ朝日「報道ステーション」に出演。ＷＢＣで連覇を逃し、８強敗退となった日本代表「侍ジャパン」について語った。現地マイアミからの中継で登場。「野手陣はホームランも出てパワーがあるところをみせましたけど、日本の強みは投手陣だと思います。中にはコンディションが上がらなかった選手もいるんですけど、日本の投手陣はこんなもんじゃないって、僕も悔しい気持