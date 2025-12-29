Image: かみやまたくみ generated with ChatGPT (Image 1.5) and Gemini (Nano Banana Pro) もううるさいよってくらい、AIに関する情報が溢れています。それを見ながら常々「結局、何が起こってんだよ？」と感じていました。さすがのAI業界も落ち着いたように見える年末年始は、ゆっくり振り返るいいタイミングでしょう。そんなわけでこの記事では、2025年の「AIの潮流」をまとめてみます。