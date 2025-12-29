¡ÖÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬²òÀâ¡ªMedical DOC

¹âÎð½é»º¤Î¿Í¤â¡©Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°å»Õ¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë
  • ½éÄ¬Ç¯Îð¤¬Áá¤¤¿Í¤äÊÄ·ÐÇ¯Îð¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤½¤¦
  • Æý¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆýÆ¬¤«¤éÊ¬ÈçÊª¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¡Ö°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¡ÄÌ¤º§¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¦º´Æ£´²»Ò¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤ÎÉã¿Æ¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ï¥±
    ¡Ö°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¡ÄÌ¤º§¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¦º´Æ£´²»Ò¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤ÎÉã¿Æ¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ï¥± 2026Ç¯1·î5Æü 7»þ0Ê¬
  • ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
    ¡Ö»à¤ó¤À¼ç¿Í¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×É×¤Î»à¸å¡¢°Û¾ï¤Ê¸ÀÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï·½÷¡£¿ÆÂ²¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì²È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ä 2026Ç¯1·î1Æü 6»þ30Ê¬
  • 10ÂåÃË½÷4¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬É¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¡Ä19ºÐ½÷À­»àË´3¿Í¤±¤¬¡¡iPhone¤Î°Û¾ï¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ç¾ÃËÉ³ÎÇ§¡¡Âçºå¡¦ÂÀ»ÒÄ®
    10ÂåÃË½÷4¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬É¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¡Ä19ºÐ½÷À­»àË´3¿Í¤±¤¬¡¡iPhone¤Î°Û¾ï¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ç¾ÃËÉ³ÎÇ§¡¡Âçºå¡¦ÂÀ»ÒÄ® 2026Ç¯1·î4Æü 18»þ6Ê¬
  • ÌîÅÞ¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
    ¹â»Ô¼óÁê¡¡ÊÆ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë­àÌµÆñÀ¼ÌÀ­á¤ÇÈãÈ½Â³½Ð¡ÄÈø¤ò°ú¤¯¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×È¯¸À¤Î±Æ¶Á 2026Ç¯1·î5Æü 6»þ0Ê¬
  • ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹(°Ê²¼¡¢Æ±)
    ¡Ö¿Þ¡¹¤·¤¤¤Ê¡¢ÌµÍý¤À¤è¡×¿·´´Àþ¤Ç²ÙÊªÃª¤òÀêÎÎ¤¹¤ëÃËÀ­¤Ë²¼¤Ã¤¿Å·È³¡£¤½¤Î¸å¡¢¾èµÒ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ²ÙÊª¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¥ï¥± 2026Ç¯1·î4Æü 15»þ53Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ÇÐÍ¥¤È¤Î»ÒÇ¥¿±¤·¤¿ ½é¤á¤Æ·ãÇò
    2. 2. ½÷À­¡Ö»à¤ó¤À¼ç¿Í¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¡×
    3. 3. É¸¼±¤Ë¼Ö¾×ÆÍ ½õ¼êÀÊ¤Î19ºÐ»àË´
    4. 4. ¡Ö¤Û¤ÜÆ§½±¡×¹â»Ô»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬ÊªµÄ
    5. 5. ¿·´´Àþ¤Î²ÙÊªÃªÀêÎÎ Å·È³²¼¤ë
    6. 6. µÈ²¬ÈþÊæ¤ÎÎ¥º§¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
    7. 7. ±³¤Ä¤¤¤Æ¡Ä·ëº§È¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥óÀäË¾
    8. 8. Ì¼¤¬¥¯¥Þ¤Ë¿©¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ Ïª
    9. 9. Ý¯ºä46¡¦¾¡Ëô ¸½ÌòµþÂçÀ¸¤È¸øÉ½
    10. 10. ËÌÄ«Á¯¡ÖÌî½ÃÅª¤ÊËÜÀ­¡×¤ÈÊÆÈãÈ½
    1. 11. °Â½»¥¢¥Ê º£Æü¤Ï¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤
    2. 12. ¿·º§¤ÎÇÈÎÜ&¹â¿ù¿¿Ãè¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×
    3. 13. ¿Â½õ¤µ¤óË½¹Ô»ö·ï¤Ç¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì
    4. 14. 80ºÐÃËÀ­ ¥Ý¥ÁÂÞ¤ò°®¤ê¤·¤áÍîÃÀ
    5. 15. ½ªÅÅ¤ÇÅ¾Íî 20ºÐ¤Ç¼êÂ­3ËÜ¼º¤Ã¤¿
    6. 16. ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó ¾¡Íø¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è
    7. 17. Éã¤ÏÄ¶Í­Ì¾ÇÐÍ¥ ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÃË
    8. 18. 2024Ç¯¤ËÁáÀÂ¤·¤¿¡ÖSMAP¤ÎÁêËÀ¡×
    9. 19. ¹ÈÇò ½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï40.7¡ó
    10. 20. ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿10Âå ¿®¹æÌµ»ë¤«
    1. 1. É¸¼±¤Ë¼Ö¾×ÆÍ ½õ¼êÀÊ¤Î19ºÐ»àË´
    2. 2. ¡Ö¤Û¤ÜÆ§½±¡×¹â»Ô»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬ÊªµÄ
    3. 3. ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿10Âå ¿®¹æÌµ»ë¤«
    4. 4. 1000Ëü±ß¶ÛÇû¶¯Åð ¾¯Ç¯3¿ÍÂáÊá
    5. 5. °ìÈÖ¥Þ¥°¥í ´îÂåÂ¼¤¬6Ç¯¤Ö¤êÍî»¥
    6. 6. ¼«ÂðÉßÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË»ù¤òË½¹Ô¤«
    7. 7. ·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬ÉÔ²Ä¤Ë
    8. 8. À®ÅÄ»á¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤æ¤Ç¥¬¥¨¥ë¤Ë¡×
    9. 9. Æü»º ºÇ½ªÂ»±×¡ÖÌ¤Äê¡×¤Ë
    10. 10. ¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¼ÒÄ¹ 5²¯±ß¤ÏÍ½ÁÛ³°
    1. 11. ¾®»ù¤¬¤ó¤Î½÷À­ Åà·ëÍñÁã¤Ç½Ð»º
    2. 12. ¥³¥ó¥¯¥ê»¦¿Í ²Ã³²¼Ô¡Ö²ù¤·¤¤¡×
    3. 13. ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÇÏ¤¬¡Ö×Ñ×Ë¡×°ì»þÃ¦Áö
    4. 14. ¾®Àî»á¤ËÇï¼ê °ËÅì»Ô¤È°ã¤¦ÍÍÁê
    5. 15. ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òµÞ½± °Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤â
    6. 16. ½»Âð²Ð»ö2¿Í»àË´ Ì¼¤¬Êü²Ð¤·¤¿¤«
    7. 17. Êü²ÐÍÆµ¿¤ÇÌ¼ÂáÊá¡Ö²Ð¤Ï¤Ä¤±¤¿¡×
    8. 18. ÊÆ¤Î²£Ë½¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
    9. 19. ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ­¤Ë°ÕÍß Ãú¤ÏÈ¿È¯
    10. 20. °¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤¬¤±¤ò¡Ä¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
    1. 1. ½÷À­¡Ö»à¤ó¤À¼ç¿Í¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¡×
    2. 2. ½÷À­ÍÑ¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑ? ÃËÀ­Áý²Ã¤«
    3. 3. À­¹Ô°Ù¤»¤º½Ð»º Í§¾ðº§¤Î¥ê¥¢¥ë
    4. 4. ¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Î¿Í ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤
    5. 5. ¼«»£¤ê¤Î¤¿¤á¥¯¥Þ¤ØÆÍ¿Ê¤ÎËöÏ©
    6. 6. ¡ÖºÃÀÞ¤·¤¿¡×20Âå½÷À­¤Î¾×·âÉô²°
    7. 7. »ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¤ò¸ø³« ¥È¥Ã¥×¤Ï5²¯
    8. 8. ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÍ½¸À¡ÖÀäË¾¤¬¹­¤¬¤ë¡×
    9. 9. 8ºÐ½÷»ù»àË´ ÃËÀ­¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿
    10. 10. Á°¶¶»ÔÄ¹Áª Á°¿¦¤È¿·¿Í3¿ÍÎ©¸õÊä
    1. 11. ÀÐÇË»á¤Î¡ÖÊÐ°¦¥È¡¼¥¯¡×¤òÄ¾·â
    2. 12. Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó Á°»ÔÄ¹¤é4¿ÍÎ©¸õÊä
    3. 13. 10ÂåÃË½÷¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ Ì¾¸Å²°
    4. 14. ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È ¸¼´Ø¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤«
    5. 15. ABEMAÈÖÁÈ È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó
    6. 16. ÌîÅÄÂåÉ½ ÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â¤òÈãÈ½
    7. 17. °ìÈÌ»²²ì ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ë¡Ö°ÛÊÑ¡×
    8. 18. Ç§ÃÎ¾É¥°¥ì¡¼ U¥¿¡¼¥ó¤Ç¤­¤ë³ä¹ç
    9. 19. Âçºå¤Î¡ÖÃæ²Ú³¹¹½ÁÛ¡×¤Ë½»Ì±¶²ÉÝ
    10. 20. ËÌÄ«Á¯ 2È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤«
    1. 1. ËÌÄ«Á¯¡ÖÌî½ÃÅª¤ÊËÜÀ­¡×¤ÈÊÆÈãÈ½
    2. 2. Ì¼¤¬¥¯¥Þ¤Ë¿©¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ Ïª
    3. 3. ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ç1°Ì ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÏÃÂê
    4. 4. ¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬ÊüÇ¢ À¼ÌÀ
    5. 5. Ãæ¹ñ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¾×·â¡×
    6. 6. Îø¿Í¼«Ëý¤¹¤ë´Ç¸î»Õ Ãæ¹ñ¤ÇÊªµÄ
    7. 7. ½¬¶áÊ¿»á ¼Â¤Ï¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¡×¤«
    8. 8. ¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ ÊÆÅìÉô¤Ç¹´Â«
    9. 9. ÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â« Ãæ¹ñ¤¬·üÇ°¤òÉ½ÌÀ
    10. 10. ÊÆ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â 40¿Í»àË´
    1. 11. ÊÆ¤Ç»³²Ð»ö Í½´ü¤»¤Ì·ëËö¤Ë¼ºË¾
    2. 12. ËÌÄ«Á¯¤Ç15¿ÍÅ¦È¯ ²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯
    3. 13. ¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÁÇÍÜ¤¬¹â¤¤¡×Ãæ¹ñÈ¿±þ
    4. 14. Ãæ¹ñ¤ÎÌÏ·¿Îó¼Ö »þÂ®800¥­¥í¤Ë
    5. 15. ¥¹¥¤¥¹¤Î²ÐºÒ Ì¤À®Ç¯¤âµ¾À·¤Ë
    6. 16. ´Ú¹ñYouTuber¤¬ÆÍÁ³»àµî 34ºÐ
    7. 17. ÇÐÍ¥¤é¤Ë¹ñÀÒÉÕÍ¿ ÊÆ¤ÇÊªµÄ¤Ë
    8. 18. Â¿¤¯¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬Ì¥Î»¤·¤¿Àã¤Î·ë¾½
    9. 19. ¡ØÉÔ»þÃå¡ÙÇÐÍ¥¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÇ®±é¡ª
    10. 20. ¹´Â«¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òNY¤Ë°ÜÁ÷¡¡ÊÆ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÂçµ¬ÌÏ·³»öºîÀï
    1. 1. 80ºÐÃËÀ­ ¥Ý¥ÁÂÞ¤ò°®¤ê¤·¤áÍîÃÀ
    2. 2. ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤« Ç¯¶â¤Î¸«¹þ³Û¤Ë°¢Á³
    3. 3. ¿Íµ¤¤Î¥¯¥ì¥«5¼ï¤¬¸®ÊÂ¤ßÂç²þ°­
    4. 4. ¼º¶È¼Ô¤¬Â³½Ð Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î°Û¾ï
    5. 5. Ë´¤­Éã¤ÎÈÕÇ¯¤ËÌ¼¤ÏÎÞ¡Ö¤´¤á¤ó¡×
    6. 6. ¤ª¶â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤Î¤ÏNG
    7. 7. Ï·²½¤òËÉ¤°¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤È¤Ï
    8. 8. ¡Ö¥³¥á¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤È¿·µ¬»²Æþ¤â
    9. 9. ½¢³è¥»¥¯¥Ï¥é 3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Èï³²¤Ë
    10. 10. NHK ¥Í¥Ã¥È¶ÈÌ³¤ËÂç¥³¥±¤Î¥ï¥±
    1. 11. Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÁª¤ÓÊý
    2. 12. ¡Ö»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤ÎËÜ¼ÁÅª°ÕÌ£
    3. 13. ÆÈ¿ÈÀÇ Â¿¤¹¤®¤ëÉéÃ´¤Î½ÅÂçÀÕÇ¤
    4. 14. µï¼ò²°¤Î¡Ö°û¤ßÊüÂê¡×ÉÔ¸øÊ¿´¶
    5. 15. ¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¿À¡×¤¬»È¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ
    6. 16. ZÀ¤Âå¤¬¾å»Ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ï?
    7. 17. ¥È¥è¥¿G ³Ú¤·¤Æ²Ô¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤³
    8. 18. ÌÌÅÝ¡ÄÂ¹¤ò±ó¤¶¤±¤¿ÁÄÊì¤Î¸å²ù
    9. 19. ¥¯¥Þ½±·â ÃËÀ­¤òµß¤Ã¤¿µ­²± ÊÆ¹ñ
    10. 20. ¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º ºÆ·Ð±ÄÅý¹ç¤¢¤ë¤«
    1. 1. ÊØÍø¤¹¤® ¥Ç¥«¤¤¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿
    2. 2. °åÌôÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤¬ºÇÂç61%OFF
    3. 3. ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëSIM¡ßWiMAXÃ¼Ëö¤Î¼«ÂðWi-Fi(¸ÇÄê²óÀþ²½)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤­¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ú¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー/¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ëー¥¿ー¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ªËÜÅö¤Ë¸­¤¤Wi-Fi¤Î»Ï¤áÊý
    4. 4. 3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤¾¤ëÄêµ¬¡×
    5. 5. ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎType-S¥­¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖHHKB Professional Classic Type-S¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
    6. 6. ¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO A5 5G¡×¤Î³°´Ñ¤äÆ±º­ÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ªÅ£¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÂÑ¾×·â¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÉ¿å¤âÂÐ±þ¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
    7. 7. ¾Ý°õ¡Ö±êÉñ¿æ¤­¡×¿·¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì
    8. 8. ¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S26 Ultra¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤Ø¡ª¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤ÈNTT¥É¥³¥âÈÇ¡¢auÈÇ¡¢SoftBankÈÇ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤¬Ç§¾ÚÄÌ²á
    9. 9. Amazon¤Ç°ûÎÁ¤ä¤ª¼ò¤¬ºÇÂç48%OFF
    10. 10. ¼¡´ü¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A57 5G¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤Ø¡ª³¤³°¤ÎeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤äNTT¥É¥³¥âÈÇ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÇ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤¬ÅÐÏ¿
    1. 11. ¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬Amazon¤Ç36%OFF
    2. 12. Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¦¤ÁÀö¼Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹â°µÀö¾ôµ¡¡×3Áª
    3. 13. ¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿LUMIX TZ99¤ÎÌ¥ÎÏ
    4. 14. ¡ÚÌÀÆü¤«¤é¡ÛAmazon ½éÇä¤ê¤Ç¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤¬SALE²Á³Ê¤Ë
    5. 15. ¿·À½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¡§¡È¹âµ¡Ç½¡É¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥éÆÃ½¸¡§ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à X100VI¡¡¥Ü¥Ç¥£Æâ¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ç¼ÂÍÑÀ­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë
    6. 16. ¡Ú2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏAI¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡ÛÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹Æ°²è¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGrok¡×¡¢ÆüËÜ¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²èÁüÀ¸À®AI¡ÖQwen-Image-2512¡×¤Ê¤ÉAIºÇ¿·Æ°¸þÂ®Êó¡ª
    7. 17. º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ ºÇ¿·ChatGPTÁ´ËÆ
    8. 18. ExpressVPN¡¦NordVPN¡¦Surfshark¤Î½êÍ­¼Ô¤ÏËÜÅö¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ëVPN´Ø·¸¿Þ
    9. 19. ¥Í¥Ã¥È´Ä¶­Âç»ö¤¹¤®¡ª Web²ñµÄ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ÇÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ
    10. 20. iPhone¤äiPad¤Ê¤É¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÆüËÜ¸ìÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ªºÇ¿·¡ÖiOS 8¡×¤ÇÊ¸»úÆþÎÏ¥¢¥×¥ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡¼¡¼Simeji¤ämazec¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡Ú¥Ï¥¦¥Ä¡¼¡Û
    1. 1. ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó ¾¡Íø¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è
    2. 2. Ãª¶¶¹°»ê¤¬°úÂà Ä¶Ëþ°÷»¥»ß¤á
    3. 3. Ãª¶¶¹°»ê X¤Ç¶ØÃÇ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ý¥¹¥È
    4. 4. Ê÷´ß¤È¡Ö¿ÆÀÌ¡×¤Î2¥·¥ç ¶Ã¤­¤ÎÀ¼
    5. 5. ¾®ÀîÄ¾Ìé»á ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë»ØÅ¦
    6. 6. ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º ²¬ËÜ³ÍÆÀ¤òÈ¯É½
    7. 7. ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬3·³À©¸¡Æ¤ 30Ç¯°Ê¹ß¤Ø
    8. 8. Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ ÇÔÂà
    9. 9. ¡Ö¤Þ¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡Ä¡×»ØÅ¦
    10. 10. ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î³ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ½ÌÀ¤«
    1. 11. Àå¤ß¤¬¤­¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤È°ÕÌ£¤Ê¤·
    2. 12. ²¬ËÜÏÂ¿¿ ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ÎÇØ·Ê
    3. 13. NPB¤Ç4Åê¼ê¤·¤«Ã£À®¤»¤ÌÅê¼ê
    4. 14. °Â½»¥¢¥ÊÀä»¿ ½ÀÆ»ÃË»Ò100kg²¦¼Ô
    5. 15. µð¿Í²¬ËÜÏÂ¿¿ ¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤­¹ç°Õ
    6. 16. Á°ºå¿À¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬£Ä£å£Î£ÁÆþ¤ê·èÄê¡¡£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò³éË¾¤¹¤ë¥Á¡¼¥àµ¡±¿¤Ë¶¦ÌÄ¡¡¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½
    7. 17. JRA¡ÖÍ­ÎÏÇÏ¼¡ÁöÊó¡×¤ªÇ¤¤»
    8. 18. ¿·À±? ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬·àÅª¾¡Íø
    9. 19. ¸½Ìò¤â2¡¢3¥«·î¤Ç½ªÎ» ºäËÜ²Ö¿¥
    10. 20. ÆüËÜ¿Í½ÀÆ»Áª¼ê ¤Ê¤¼¥×¥í¥ì¥¹¤Ë?
    1. 1. ÇÐÍ¥¤È¤Î»ÒÇ¥¿±¤·¤¿ ½é¤á¤Æ·ãÇò
    2. 2. µÈ²¬ÈþÊæ¤ÎÎ¥º§¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
    3. 3. ±³¤Ä¤¤¤Æ¡Ä·ëº§È¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥óÀäË¾
    4. 4. Ý¯ºä46¡¦¾¡Ëô ¸½ÌòµþÂçÀ¸¤È¸øÉ½
    5. 5. °Â½»¥¢¥Ê º£Æü¤Ï¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤
    6. 6. ¿·º§¤ÎÇÈÎÜ&¹â¿ù¿¿Ãè¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×
    7. 7. ¿Â½õ¤µ¤óË½¹Ô»ö·ï¤Ç¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì
    8. 8. ½ªÅÅ¤ÇÅ¾Íî 20ºÐ¤Ç¼êÂ­3ËÜ¼º¤Ã¤¿
    9. 9. 2024Ç¯¤ËÁáÀÂ¤·¤¿¡ÖSMAP¤ÎÁêËÀ¡×
    10. 10. ¹ÈÇò ½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï40.7¡ó
    1. 11. ¿Íµ¤YouTuber °ãË¡»ëÄ°¤ò¼Õºá
    2. 12. ¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¹¥¤­¡Ö¸ÉÆÈ»à¥³¡¼¥¹¡×
    3. 13. ¾ëÅçÌÐ¡Ö¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×Î©¤Á¾å¤²
    4. 14. ¶ÌÀîÅ°»á¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¤è¤ê¤Ò¤É¤¤¡×
    5. 15. ¹ßÈÄÁûÆ°¤ò·Ð¤ÆÂç¸ç¤¬ÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ë
    6. 16. ¡Ö³°¤ì¤Ê¤·½÷Í¥¡×ÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤Ø
    7. 17. Ãª¶¶ ¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ËÇÔ¤ì¤ë
    8. 18. ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡×ÂåÌò½÷Í¥¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
    9. 19. ¥¤¥í¥â¥Í¥¢¿³ºº°÷»¯¤· Â¸Â³´íµ¡?
    10. 20. ·à¾ìÈÇ¡ÖGARO¡×¸ø³«µ­Ç°¤Ç¾å±Ç¤Ø
    1. 1. Éã¤ÏÄ¶Í­Ì¾ÇÐÍ¥ ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÃË
    2. 2. Ç¥¿±½é´ü¤ÎÎ®»º ¸¶°ø¤òÀâÌÀ
    3. 3. ¤ä¤Ï¤ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¤¬ºÇ¶¯
    4. 4. ¥®¥ã¥ëÃË É÷¼Ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é·ë³Ë
    5. 5. 50Âå¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ëÌõ
    6. 6. À±Ìî&¿·³À É×ÉØ¤Ç°úÂàÀâ¤ò°ì½³¤«
    7. 7. ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì
    8. 8. ½Ð¶Ð¤·¤¿¤é²ñ¼ÒÅÝ»º ¾×·âÂÎ¸³ÃÌ
    9. 9. Î±¼éÈÖ¤ÎÊì ¥ë¥ó¥ë¥ó¢ª¼ä¤·¤¤
    10. 10. Àµ·î¾þ¤ê ²ÄÇ³¥´¥ß¤Ë½Ð¤·¤ÆOK?
    1. 11. ¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó ËÉ¿å¥Ö¡¼¥Ä¤Ç²÷Å¬
    2. 12. »éËÃÇ³¾ÆÂ¥¿Ê¡Ö¿©»ö½¬´·¡×¤È¤Ï
    3. 13. ¡Ö¼ãÊÖ¤ëËâ½÷¡×¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
    4. 14. Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í 5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
    5. 15. ¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥ß¥Ã¥­¡¼¥È¡¼¥È¤¬²Ä°¦
    6. 16. °¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ê¥ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡×
    7. 17. ¥³¥¹¥È¥³ ¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×
    8. 18. ¥Ï¥Ë¡¼¥º¤Î¡Ö¥É¥ì¡¼¥×¥È¥Ã¥×¥¹¡×
    9. 19. Åß¤³¤½¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óE
    10. 20. ¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ºÇ½Ü¤³¤Ê¤ì¥Ø¥¢