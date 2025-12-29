東京・高田馬場で女性が胸や背中などを刺されてけがをしました。30代ぐらいの男が現場から逃走していて、警視庁は殺人未遂事件として行方を追っています。【映像】事件が起きた現場付近の様子正午すぎ、新宿区高田馬場で「女性が刺された」と110番通報がありました。警視庁によりますと、エステ店で働く30代の女性が、客とみられる30代ぐらいの男に刃物のようなもので胸や背中、腕など複数カ所を刺されました。女性はエス