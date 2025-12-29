中国軍の台湾方面を担当する「東部戦区」は29日、台湾周辺で大規模な軍事演習を行うと発表しました。艦船や航空機が参加するとしています。中国は台湾の頼清徳政権への圧力を強めているほか、台湾有事をめぐる高市総理大臣の発言への反発を続けていて、日本や台湾をけん制する狙いもありそうです。