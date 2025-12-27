【バンコク＝竹内駿平、水野哲也】国境係争地を巡る衝突が再燃しているタイとカンボジア両国の国防相は２７日、タイ東部チャンタブリー県とカンボジア西部パイリン州の国境地帯で会談し、現地時間の２７日正午からの停戦で合意した。両国では２７日午前も戦闘が続いており、停戦が確実に履行されるかどうかは予断を許さない状況だ。共同声明で両国は、国境地帯で兵力を増強しないことや、地雷の撤去を進めることなどで合意。停