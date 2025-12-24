中間管理職は苦労が多い。組織開発専門家の勅使川原真衣さんは「中間管理職は、組織の構造的に板挟み状態だ。上と下の双方から言われるままに課題を設定していたら、心労でつぶれてしまう。まずは生き残ることを目標にしてはどうか」という――。※本稿は、勅使川原真衣『「働く」を問い直す誰も取り残さない組織開発』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／very good※写真はイメージです - 写真＝iStock.c