政府が、大阪・関西万博の経済波及効果を約３兆６０００億円と試算したことが分かった。４〜１０月の会期中の来場実績や消費動向を織り込むなど実態に即した初めての推計で、万博の成果の検証に生かす。近く万博の関係者らに報告する方向で調整している。万博開幕前の２０２４年には約２・９兆円と試算しており、今回は６５００億円以上の上振れとなる。公式グッズを中心に消費の盛り上がりが経済効果を押し上げた。経済効果