午後9時すぎ、相模原市南区の住宅で「1階と2階が燃えていて、黒煙と白煙が出ている。女性の叫び声が室内から聞こえる」と目撃した男性から110番通報がありました。【写真を見る】【速報】「女性の叫び声が聞こえる」神奈川・相模原市の住宅で火災現在消火活動中少なくとも1人死亡消防が現在、消火活動を行っていますが、警察などによりますと、現場で少なくとも1人の死亡が確認されたということです。