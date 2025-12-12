スーパーのコメ価格は3週ぶりの値下がりとなりましたが、依然として4000円台の高値が続いています。農林水産省によりますと、今月7日までの1週間にスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は前の週より14円安い4321円でした。値下がりは3週ぶりです。過去2番目となる高値水準で14週連続で4000円台となりました。一方、銘柄米は82円安い4469円となりました。政府は物価高対策におこめ券を推奨していますが、経費の高さなど