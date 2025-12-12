【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の松田里奈の1st写真集『まつりの時間』（2026年1月20日発売）より、新規カットが解禁された。 ■工事中の標識を真似る姿が微笑ましい松田里奈 公開されたのは、街歩きの途中で見せたかわいらしいワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、思わずこちらまで笑顔になる一枚だ。 事前の衣装決めで「ジャケットも着てみたい！」と話していた松田。お気に入りの一着を纏い、楽し