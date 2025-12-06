寒い日は、あったか煮込み料理が恋しくなるもの。でも帰ってから、じっくりことこと煮込む時間はない！そんなときにおすすめなのが「特急とろみ煮込み」。煮汁に片栗粉を加えてとろみをつければ、たった5分煮込むだけで、とろっとやさしい口当たりのあん仕立てに。ご飯ともよくからんで美味！『ブロッコリーとえびの塩とろみ煮』のレシピ材料（2人分）ブロッコリー（小）……1株（約200g）むきえび……150gにんにく……1かけ塩……