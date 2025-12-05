快活CLUBの店舗（東京都）J-CASTニュース

情報漏えいの可能性がある快活CLUB「パスワード平文」送信が波紋

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • サイバー攻撃によって快活CLUBの会員情報が漏えいした可能性がある
  • Xでは快活CLUBのパスワードを忘れたというユーザーの投稿が波紋を呼んだ
  • 会員番号と新しいパスワードが平文でSMSに送信されたという内容だった
