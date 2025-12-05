ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 情報漏えいの可能性がある快活CLUB「パスワード平文」送信が波紋 ネットカフェ 情報流出・漏洩 サイバー攻撃・犯罪 J-CASTニュース 情報漏えいの可能性がある快活CLUB「パスワード平文」送信が波紋 2025年12月5日 20時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと サイバー攻撃によって快活CLUBの会員情報が漏えいした可能性がある Xでは快活CLUBのパスワードを忘れたというユーザーの投稿が波紋を呼んだ 会員番号と新しいパスワードが平文でSMSに送信されたという内容だった 記事を読む おすすめ記事 「ChatGPT」かたる詐欺メール、フィッシング対策協議会が注意呼びかけ 2025年12月4日 11時41分 ソフトウェアエンジニアくらいしか使わない絵文字 ー AI時代に対応した新作を公開 2025年12月5日 13時40分 エレメンツが急反発、ｉＰｈｏｎｅでのマイナカード利用の本人確認機能実装に対応 2025年12月4日 13時0分 クラウドワークスで「中国批判系」動画案件→SNSで批判 運営会社が非公開に、今後は「検知精度向上図る」 2025年12月3日 19時54分 【12/9（火）・10（水）無料セミナー開催！】助成金を活用して実現する、AIリスキリングのはじめ方をCyberAgentグループ × KIZASHIが徹底解説 2025年12月3日 9時30分