あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。第16