組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！「定番」と呼ばれるアイテムも”もっとこうだったら”と、一歩踏み込んで吟味。結果、シンプルな白のスカートだけどほかにはない、唯一無二のメリットをもつ1着を発見。やわらかくもしっかりと重みを感じる生地による上質な落ち感。形はフレアだけどひらつかないバランスで、ひかえめなマーメイドシルエットを