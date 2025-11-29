ヨーロッパの航空機大手「エアバス」は28日、A320シリーズについて不具合が見つかったと発表しました。強い太陽の放射によって飛行の制御に必要なデータが破損する可能性があると判明したということです。航空会社に対し、速やかに予防的措置を講じるよう求めています。現在運航している「かなりの数の機体」に影響が出るとしていて、ロイター通信はエアバスの広報担当の話として6000機に影響が出る見込みだと伝えています。