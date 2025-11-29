世界中で愛されるクリームチーズ「キリ®」の味わいを贅沢に再現した、新作アイスクリームが赤城乳業から登場します。発売は2025年12月2日。パッケージも「キリ®」らしさが光り、ひと口で濃厚なコクと爽やかな酸味がふわりと広がる大人のご褒美アイスです。また、発売に合わせて豪華賞品が当たる特別キャンペーンも開催されるので、キリ®ファンはぜひチェックしてみてくださいね♪