今夜大分県日出町で、牛のエサ用わらを保管している倉庫を全焼する火事があり、近くの竹やぶの一部にも燃え移りました。けが人の情報は入っていません。 きょう午後7時半ごろ大分県日出町南畑で「牛舎が燃えていて火が山に移りそう」と地元の消防団員から119番通報がありました。出火したのは牛舎と同じ敷地内にある倉庫です。倉庫は全焼し近くにある竹藪にも燃え移りました。現在、火は鎮圧状態となっています。 警察によります