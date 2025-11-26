YOASOBIの楽曲「アイドル」が、11月26日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』（2025年12月1日付）にて、累積再生数10億回再生を突破したことが発表された。 （関連：アニソンのトレンドに変化？YOASOBI、aiko、羊文学……同一アーティストのOP／ED起用が増える理由） 2023年4月12日にリリースされた本楽曲は、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌。自身の「夜に駆ける」に続く