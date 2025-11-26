阪神は25日、「2025阪神タイガースリーグ優勝祝賀会」を大阪市内のホテルで行い、政財界を中心に招待された約450人が出席した。藤川球児監督（45）は壇上でのスピーチで今季、日本シリーズで敗れたソフトバンクへの雪辱を宣言。現有戦力の成長と進化、新戦力の台頭を願いながらOBの力も結集した「オールタイガース」で2リーグ制以降では球団初の連覇へ挑むことを誓った。約450人の出席者の前でスピーチを行っていた藤川監