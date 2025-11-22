東京・赤坂のライブハウスで16日、出演予定だった女性が左腹部などを刺された事件で、警視庁捜査1課は22日、現役の陸上自衛官の大津陽一郎容疑者（43）を殺人未遂の容疑で逮捕した。大津容疑者は「私はやっていない」「被害者とは知り合いだったがトラブルはなかった」などと容疑を否認しているという。 〈画像〉「幸せそうな家庭だった」大津容疑者のマイホームと、事件後変装して自転車で逃走する大津容疑者とみられる防