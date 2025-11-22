〈赤坂ライブハウス×印襲撃〉「大家族として有名なお宅」逮捕された現役陸上自衛官（43）は妻帯者…近隣住民は「家はあけがち」親族は「真面目な人」“変装”張り込みの計画性

東京・赤坂のライブハウスで16日、出演予定だった女性が左腹部などを刺された事件で、警視庁捜査1課は22日、現役の陸上自衛官の大津陽一郎容疑者（43）を殺人未遂の容疑で逮捕した。大津容疑者は「私はやっていない」「被害者とは知り合いだったがトラブルはなかった」などと容疑を否認しているという。

〈画像〉「幸せそうな家庭だった」大津容疑者のマイホームと、事件後変装して自転車で逃走する大津容疑者とみられる防犯カメラの画像

防犯カメラには15キロ以上離れた朝霞駐屯地に入る様子が…

逮捕された大津容疑者は16日の午前10時すぎ、東京都・赤坂のライブハウスで出演予定だった40代女性の左腹部を刺したとされている。大津容疑者は埼玉県にある朝霞駐屯地（練馬区）に所属する現役の自衛隊員だった。

事件が起きた16日午前10時25分頃、「黒い帽子の男に女性が刺され、出血している」と119番通報があった。刺されたのは40代女性で、この日に開かれるイベントに出演予定だった。

社会部記者によると大津容疑者は事件当日、仕事が休みだったという。大津容疑者は午前6時半に駐屯地を出発し、自転車で約20キロ離れたライブハウスへ向かい、犯行に及んだとみられている。

犯行に及んだ時間はわずか30秒。大津容疑者と思われる“黒い帽子をかぶったマスク姿のオトコ”は少なくとも2時間半前から事件の現場となったライブ会場付近をうろついていた。

また、犯行に及んだ50分前に、現場のビルの外に貼り出されていた女性が出演する予定のライブの告知ポスターに、黒色のスプレーで×印を書いていたことが明らかになっている。

「大津容疑者はライブハウス前で女性を待ち構え刃物で襲撃、わずか30秒で現場から逃走した。足跡を残さないため、足元の靴はビニール袋で覆い、手袋もつけていたことから用意周到な犯行と当初から見られていた。

犯行後、大津容疑者は現場から自転車で逃走し、赤坂方面へ約100メートル進んだあと、東方面へ曲がりすぐに進路を変え、北上。国道246号線を出て、赤坂警察署の前を堂々と通り、渋谷・青山方面、さらには新宿へと向かった。途中、白色の靴に履き替え、黒色の作業着を青色の作業着に着替えてもいる。捜査は防犯カメラによるリレー捜査を中心におこなわれた」（社会部記者）

防犯カメラには、自転車で逃走を続け、15キロ以上離れた朝霞駐屯地に入る様子もくっきりと映っているという。

「休日は笑い声が絶えない幸せそうなお宅だよ」

大津容疑者の自宅は朝霞駐屯地にほど近い東京都練馬区の郊外にあった。数年前に購入されたとされる真新しい一軒家には自家用車のほか、複数の自転車が停められていて、玄関前にはサンタクロースの飾りがついていた。

近隣に住む男性は、大津容疑者の逮捕に驚きこう話した。

「あそこの家は約7年前に購入されたんだけど、隣には同じタイミングで引っ越してこられた奥さんのご両親や親族も住んでいて“大家族”として有名なお宅なんだ。どちらの家に何人住んでいるかわかんないけど、小さいお子さんも何人かいて、休日は笑い声が絶えない幸せそうなお宅だよ。

親族のかたも地元の祭りを手伝ってくれるし悪い印象はないよ。１年ほど前にこのあたりの工事の関係で大津さんに用があって、家で奥さんと話したことがある。『旦那は〇日と×日しか帰らない』って言っていたから、家はよく空けている忙しい方だという印象ですね。その後大津さん本人とも話しましたが、口数が少なくて“寡黙な人”という印象です」

社会部記者によれば、被害女性は病院へ搬送されたとき、意識があり会話が可能だったものの、臓器にまで深く傷が及ぶ重傷で、一時は命も危うかったといわれている。

大津容疑者の親族は、「突然の逮捕に驚いています。昨日の夕方、事件のことを知りました。言葉も出ません。夫婦間のトラブルは聞いたことがありません。陽ちゃん（＝大津容疑者）は、休日は体力作りに励んで2～3時間ランニングをしたり、仕事の前日はお酒を絶対に飲まないなど仕事に対して真面目な人でした。日曜日は自らご飯を作って一人で食べていたりもし、趣味はスマホでクロスワードゲームをするといった普通の人です」と明かす。

大津容疑者は容疑を否認しているが、警視庁は大津容疑者と被害女性のあいだに何らかのトラブルがあったとみて、慎重に捜査を進めている。

※「集英社オンライン」では今回の事件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班