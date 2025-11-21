シードが３日続伸している。２０日の取引終了後、経済産業省が実施する「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」で、同社の「新素材コンタクトレンズを含めた生産能力拡張によるマーケットシェア拡大計画」が採択を受け交付金額が決まったと発表しており、将来の業績への貢献を期待した買いが入っている。補助対象経費は１２２億円超に上る。なお、実際の交付額は投資結果や事業完了後の検