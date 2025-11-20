２０日の東京株式市場では米エヌビディア＜NVDA＞が好決算を発表したことを受け、ＡＩ・半導体関連株に買い戻しが入り、日経平均株価は一時２０００円を超す上昇となった。５万円の大台に戻す場面があったものの、ショートカバーが一巡した後は伸び悩んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２８６円２４銭高の４万９８２３円９４銭と５日ぶり急反発。プライム市場の売買高概算は２４億２２５０万株、売買代