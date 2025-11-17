午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４９６、値下がり銘柄数は１０５３、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、水産・農林、保険。値下がりで目立つのは空運、小売、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS