「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、ファッションディレクター三好良が手掛けるブランド「エブリワン（everyone）」とコラボレーションしたカプセルコレクションを11月22日に発売する。アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿やCONFIRMED アプリ、everyone Yutenji、Maebashiと公式オンラインストア、福岡で開催するエブリワンのポップアップで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボでは「eve