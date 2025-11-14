アディダス オリジナルス × エブリワン　イタリア製牛スエードを用いた「スタンスミス」を発売

「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、ファッションディレクター三好良が手掛けるブランド「エブリワン（everyone）」とコラボレーションしたカプセルコレクションを11月22日に発売する。アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿やCONFIRMED アプリ、everyone Yutenji、Maebashiと公式オンラインストア、福岡で開催するエブリワンのポップアップで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボでは「everyone everywhere」をコンセプトに、エブリワンの世界観をアディダス オリジナルスの象徴的なプロダクトに落とし込んで製作。

フットウェアはアディダス オリジナルスの定番スニーカー「スタンスミス」をベースモデルに採用。イタリア製の牛スエードを使用したアッパーとヒールにエブリワンのロゴをあしらい、シューレースの先端にはトレフォイルとエブリワンのロゴをプリントした。グレーとブラックの2色を用意し、価格は各2万6400円。そのほか、同素材を用いたスライドサンダル「アディレッタ」（2万4200円）もラインナップする。

アパレルでは、ウール素材の「ファイヤーバード」シリーズを展開。フロントに両ブランドの刺繡ロゴを配したトップス「TRACK TOP e」（2万6400円）とセットアップのパンツ「TRACK PANT e」（2万3100円）を用意するほか、エブリワンの「OPTIMAL ジャケット」をベースに、通気性と撥水性の高い2レイヤーシェル構造を用いた「OPTIMAL PL JKT e」（4万9500円）、同様の構造を採用したキャップ「EARFLAP CAP e」（1万3200円）を揃える。

◾️everyone：公式オンラインストア