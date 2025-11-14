社会貢献活動を積極的に展開する一般社団法人アネックスクラブ（会長 箱田 秀臣 氏）は2025年11月16日（日）、新宿アイランドタワー 地下1階 アクアプラザにおいて、能登支援を目的としたチャリティイベント 「アネックス祭」 を開催する。■能登支援につながる多彩なブースが登場！当日は、能登の魅力と地域の力を伝えるブースが多数出展されます。・能登の特産品・復興支援商品が購入可能・無農薬野菜や新米をお得に購入できるコ