東京都清瀬市の警視庁東村山署旭が丘派出所（現・交番）で、1992年に警察官が殺害され拳銃を奪われた事件は、殺人罪の公訴時効撤廃の3年前に起きていたため、発生から15年後の2007年2月14日午前零時に時効を迎えた。実はこの事件には病死した重要参考人がいたが、公表されることはなかった。同様に時効を迎えた警察庁長官狙撃事件（95年3月発生）は、オウム真理教の犯行と決めつける発表を行いながら、なぜ警察官殺害の捜査結