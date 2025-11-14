サインドがストップ高の１１４５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。毎年３月末時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＡｍａｚｏｎギフトカードやＱＵＯカードＰａｙなどと交換できるデジタルギフト１万６０００円分を贈呈する。 同時に発表した９月中間期決算は、