コスモ・バイオが大幅高で、８月１２日につけた年初来高値１２７９円に接近している。同社は１３日取引終了後、鶏卵バイオリアクター技術を用いて、甘味タンパク質「ブラゼイン」の製造に成功したと発表。世界的な砂糖代替品市場で優位に立つ可能性を広げるものだとしており、これが材料視されているようだ。 ブラゼインは、ニシアフリカイチゴから抽出される天然の植物由来タンパク質で、砂糖（スクロース）の