ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Snow Man、今年も紅白出場しない意向 オファーしていたが実現せず Snow Man エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 Snow Man、今年も紅白出場しない意向 オファーしていたが実現せず 2025年11月14日 4時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 直近2年、STARTO所属タレントの出場がない「NHK紅白歌合戦」 Snow Manは今年も出場しない意向であるとスポーツ報知が報じた 同局はオファーしていたものの、出場は実現しない見通しだ 記事を読む