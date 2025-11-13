訃報です。15日に行われる、大分国際車いすマラソンに最高齢選手としてエントリーしている徳島県の工藤金次郎さんが、13日未明老衰のため亡くなりました。99歳でした。 【写真を見る】大分国際車いすマラソン最高齢選手工藤金次郎さん（99）死去42回出場の偉業 徳島県の工藤さんは大分国際車いすマラソンに1981年の第1回大会から去年まで42回にわたり出場。大会を欠場したのは1回だけで、年齢を重ねてなお懸命に走る姿