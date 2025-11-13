ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「笑ってはいけない」を「DOWNTOWN＋」で配信すれば 200万の登録者達… 鈴木おさむ DOWNTOWN+ エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 東スポWEB 「笑ってはいけない」を「DOWNTOWN＋」で配信すれば 200万の登録者達成も？ 2025年11月13日 13時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 登録者数が50万人を突破したネット配信サービス「DOWNTOWN＋」 元放送作家の鈴木おさむ氏が13日にXで、サービスへの私見を述べた 「年1『笑ってはいけない』やれば200万いくなと」との考えをつづった ◆鈴木おさむ氏が「DOWNTOWN＋」の登録者数に言及もしまだ松本さんが「ガキ使」に出演出来ないなら、地上波放送をやめて、ダウンタウンさんが出演する「ガキ使」をここで毎週やってほしい。そしたらすぐに100万いくだろうし。年1「笑ってはいけない」やれば200万いくなと松本人志の「ダウンタウンプラス」登録者数が50万人https://t.co/J3sgA82qIQ— 鈴木おさむ (@suzukiosamuchan) November 13, 2025 記事を読む おすすめ記事 『DOWNTOWN+』の成否の鍵は”浜田雅功の合流”と”WBC”か… 生配信で見せた松本人志の強烈なプライドとファン以外を笑わせられない「現在地」 2025年11月8日 6時0分 鈴木愛理、“弟”との仲良し2ショットに反響「美男美女兄弟」「かわいすぎる」 2025年11月13日 12時35分 「本当に大きな意味を持つ」「ゲームの筋書きを書き換えた」鹿島FW鈴木優磨の劇的同点弾が10月度J1月間ベストゴール!! 2025年11月11日 18時36分 滋賀県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキング！ 2位「唐橋前」、1位は？【2025年最新】 2025年11月12日 14時45分 兵庫県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「神崎郡福崎町」、前年から躍進した1位は？ 2025年11月6日 20時20分