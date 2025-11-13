高市早苗総理が「消費税率の引き下げは、レジシステム改修に１年以上かかるため即効性がない」ことを理由に、減税を見送った。だが、現場のエンジニアから「数日でできる」と指摘する声もあがる。また過去の増税時にも全国一斉にシステム変更は行われてきた。では、なぜ今回はできないのか。減税の必要性を訴えるインフルエンサーのキヌヨ氏が解説していく――。 高市首相の解説本を発売しました！ 高市総