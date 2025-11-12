火災が発生しやすい時期を迎えた、大分市で園児たちが商店街を歩きながら「火の用心」を呼びかけました。 【写真を見る】園児130人が火の用心を呼びかける大分市で秋の防火パレード この防火パレードは、秋の全国火災予防運動に合わせて大分市消防局が毎年実施しているものです。 12日は、市内の4つのこども園と保育園からおよそ130人の園児が参加しました。子どもたちは拍子木を打ち鳴らしながら商店街を練り歩