2026年2月に開催される別府大分毎日マラソンに向けて、12日、大分市に大会事務局が開設しました。 【写真を見る】別府大分毎日マラソン2026事務局開設で準備スタート！ 4000人のランナーが新記録に挑む 大分市のジェイリーススタジアムに第74回別府大分毎日マラソンの大会事務局が開設し看板が設置されました。 このあと、大会に向けて1回目の会議が開かれ、前回の実績を踏まえて運営面の修正点を協議し、