ＲＯＸＸが５日続伸している。１０日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資運用会社ｆｕｎｄｎｏｔｅ（東京都港区）による株式保有割合が７．５６％となり、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は投資信託もしくはｆｕｎｄｎｏｔｅが無限責任組合員になっている投資事業有限責任組合の運用として保有しているとしており、報告義務発生日は１０月３１