午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１２、値下がり銘柄数は１１４６、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、空運、その他製品、情報・通信など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、陸運、海運など。 出所：MINKABU PRESS