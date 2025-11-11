西日本フィナンシャルホールディングスは続伸。年初来高値を再び更新してきた。１０日取引終了後に上期（４～９月）連結決算を発表し、純利益は２１２億３９００万円（前年同期比２９．３％増）だった。資金運用収益の増加が寄与した。あわせて通期配当予想を９０円から１１０円（前期７５円）に増額修正した。これらが好感され買われている。 出所：MINKABU PRESS