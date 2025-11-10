三菱ガス化学はこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について最終損益を３６０億円の黒字から一転１７０億円の赤字（前期４５５億４４００万円の黒字）に下方修正すると発表した。 オランダ子会社のメタキシレンジアミン製造設備について事業環境の悪化を受けて建設工事を一時中断しており、これに伴い５０２億円の減損損失を計上するため。あわせて売上高も７５００億円から７３００億円（前期比５．６％減）へ、